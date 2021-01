Van der Staaij: ‘Zolang je weet waar je zelf staat, kun je met alle partijen samenwerken’

Den Haag

Dat zegt Van der Staaij in reactie op een onderzoek van het Nederlands Dagblad, waaruit blijkt dat een grote meerderheid van lokale SGP’ers de partijlijn steunt. Van alle gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters van SGP-huize vindt 84 procent het onverstandig andere partijen uit te sluiten van samenwerking.

Toch zou een minderheid van SGP’ers partijen als Forum voor Democratie en PVV liever wel uitsluiten.

‘Ik begrijp heel goed dat mensen bezwaren hebben tegen die partijen. Lokaal hebben sommige SGP’ers zich soms geërgerd aan populistische of lokale partijen, die niet wilden helpen maar het besturen juist moeilijk maakten. Maar in de loop der jaren ben ik gesterkt in de gedachte dat je partijen niet op voorhand moe..

