SGP-politici voor samenwerking: ‘Rond migratie, klimaat en EU belangrijke overeenkomsten met FVD en PVV’

Den Haag

PVV en Forum voor Democratie uitsluiten? Nee, dat wil het overgrote deel van de lokale SGP-politici niet, blijkt uit onderzoek dat het Nederlands Dagblad deze week uitvoerde. ‘Elke politieke partij heeft standpunten in haar programma waar je het minder of niet mee eens kunt zijn. Waarom moet je dan PVV en Forum voor Democratie uitsluiten?’, vraagt een SGP-raadslid zich af. ‘Ook deze partijen hebben standpunten in hun programma die steun verdienen.’



sgp - beeld Sjoerd Mouissie

Politici werken altijd in bepaalde mate samen, zegt een andere SGP’er. Bijvoorbeeld als ze het gemeentebestuur vragen stellen of met een gezamenlijk plan komen. Op dat niveau is samenwerken juist goed. ‘Ik werk lokaal samen met D66 of lokale partijen. En ik ho..

