Kamer verlaat voor renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer gaat definitief verhuizen naar een ander onderkomen, zodat het complex aan het Binnenhof kan worden gerenoveerd. Komende zomer verkassen de Kamerleden en de andere bewoners van het Tweede Kamergebouw naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, dat voor 160 miljoen euro is verbouwd. Een ruime meerderheid stemde donderdag voor een verhuizing later dit jaar. De renovatie gaat, als alles volgens planning verloopt, ruim vijf jaar duren. De verbouwing was afgelopen jaren onderwerp van felle discussie. <