Grapperhaus: kerkbezoek van minister Bijleveld was ‘persoonlijke keuze’

Den Haag

Over het bezoeken van kerkdiensten zijn ook geen afspraken gemaakt in het kabinet, zegt minister Grapperhaus in antwoord op vragen van D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. ‘De individuele geloofsbelijdenis van een bewindspersoon is in beginsel een persoonlijke aangelegenheid.’

Groothuizen stelde de vragen naar aanleiding van het kerkbezoek van minister Ank Bijleveld (Defensie) op kerstavond. De bewindsvrouw woonde een dienst bij in haar woonplaats Goor. Hoewel bij de kerstnachtdienst minder dan dertig mensen aanwezig waren, kreeg Bijleveld veel kritiek op haar bezoek. Temeer omdat haar collega-minister Grapperhaus drie dagen eerder in het Nederlands Dagblad juist had opgeroepen alle kerkdiensten online te volgen en géén fysieke vieringe..

