Ollongren: verkiezingen uitstellen niet uitgesloten

Den Haag

Vooralsnog gaan ze door, maar mede door de komst van de Britse coronavariant kan demisionair minister Kajsa Ollongren dat niet volledig garanderen. Dat zei ze tijdens het debat in de Eerste Kamer over haar wetsvoorstel voor de aangepaste Kamerverkiezingen. Om de verkiezingen toch in maart door te laten gaan treft ze verschillende maatregelen. Zeventigplussers kunnen gebruikmaken van briefstemmen, men mag niet twee maar drie gevolmachtigde stemmen inleveren en ook de twee dagen voor de verkiezingsdag van 17 maart zijn er al stemlokalen open. Ze benadrukt al langer dat mensen die wel naar het stemlokaal gaan dat veilig kunnen doen, bijvoorbeeld door kuchschermen en desinfectie in te zetten.

Desondanks zijn er twijfels of de verkiezingen kunnen doorgaan. Deskundigen verwachten medio maart een derde coronagolf, mede door de komst van nieuwe virusmutanten. <