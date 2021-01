Tweede Kamer wil snel wet tegen ‘homogenezing'

Den Haag

Het kabinet moet begin 2021 met een wetsvoorstel komen om de omstreden therapieën, die homoseksualiteit zouden ‘genezen’, strafbaar te stellen. Een voorstel daartoe werd dinsdag door de Kamer aangenomen.

Bovendien moet er een plek komen waar mensen zich kunnen melden als ze slachtoffer zijn geweest van zulke therapie. Al in 2019 stemde een meerderheid van de Kamer voor een verbod, en voor een onderzoek naar het aantal organisaties dat in Nederland ‘homogenezing' aanbiedt. Het onderzoek kwam er, maar het wetsvoorstel niet. Indiener Vera Bergkamp (D66): ‘De motie is eigenlijk niet uitgevoerd.'

Daarom diende ze nu ‘op de valreep' nog een motie in, deze keer met een datum eraan vast, een concretere vraag en het verzoek om een meldpunt. ‘Soms moet je als Kamer aangeven: dit is ons menens. Juist omdat het zo schadelijk is.' <