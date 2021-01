Eerste Kamer stemt nipt voor referendum

Met een minieme meerderheid heeft de Eerste Kamer dinsdagmiddag voor invoering van het correctief bindend referendum gestemd. Intussen ontbreekt wel het uitzicht op de tweederdemeerderheid die na de verkiezingen nodig is als nogmaals wordt gestemd. Slechts 39 van de 75 senatoren stemden voor.

De beoogde grondwetswijziging is een initiatief van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Hij gebruikte een bestaande tekst uit 2017 van PvdA, GroenLinks en D66 om het straks mogelijk te maken dat een wet die door Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, voor de invoering nog aan de bevolking wordt voorgelegd. Daarvoor is dan eerst een nader te bepalen aantal handtekeningen nodig.

De Tweede Kamer ging in september met het wetsvoorstel akkoord. Alleen VVD, CDA, SGP en DENK stemden tegen. Daarmee werd het kansrijk om niet alleen in deze eerste stemmingsronde een gewone meerderheid te halen, maar na de verkiezingen ook de vereiste tweederdemeerderheid in beide Kamers.

