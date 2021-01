GL en PvdA koersen op links-progressief

Rotterdam

Lijsttrekker Jesse Klaver heeft daarbij samenwerking met D66, PvdA en SP voor ogen, zei hij zaterdag op het online-verkiezingscongres van zijn partij vanuit Rotterdam. ‘Niet elkaar aanvallen in de campagne, maar samen optrekken tegen rechts. En bovenal elkaar vasthouden bij de formatie.’

In 2017 is dat niet gelukt met GroenLinks en D66, memoreerde Klaver, zodat ‘we geen vuist konden maken tegen de rechtse agenda van de VVD'. Toen GroenLinks destijds afhaakte, schoof de ChristenUnie aan in een kabinet van VVD, CDA en D66. ‘Als we durven te leren van het verleden, dan kan 2021 een keerpunt in de politieke geschiedenis worden', aldus Klaver, die in maart voor de tweede keer als GroenLinks-voorman de landelijke verkiezingen in gaat.

Hij hekelt tien jaar kabinetten van VVD’er Mark Rutte ‘waarin de ongelijkheid is toegenomen en onze publieke dienstverlening is verwaarloosd, waarin economische groei en winst boven welzijn en gedeelde welvaart staan. Het virus van het economisme heeft Nederland maatschappelijk ziek gemaakt', zegt Klaver. De toeslagenaffaire noemt hij als ‘het meest schrijnende voorbeeld van hoe een rechtse ideologie mensen kapot kan maken'.

PvdA

Net als GroenLinks koerst ook de PvdA aan op samenwerking met andere progressieve en sociale partijen. ‘Met de linkse partijen samenwerken voor een beter Nederland. Dat is ook nodig, want als we dat niet doen is er maar één die lacht, en dat is de VVD vanuit het Torentje', zei de kersverse PvdA-leider Lilianne Ploumen zaterdag tijdens het verkiezingscongres van haar partij in Meppel. ‘Het kan echt anders. Politiek doet ertoe.’

De leden bevestigden tijdens het online-congres haar lijsttrekkerschap, als opvolger van Lodewijk Asscher. Hij stapte op in verband met de toeslagenaffaire, waarbij hij als minister in een vorig kabinet ook betrokken was. Ploumen dankte Asscher voor zijn inzet de afgelopen jaren, waarin hij de PvdA ‘door een moeilijke periode heeft geloodst. Onder zijn leiding zijn we weer opgestaan. Hij gaf de PvdA weer kleur op de wangen. En wist als oppositieleider het rechtse beleid van Rutte III bij te stellen. Hij zorgde voor inhoudelijke vernieuwing', aldus Ploumen.

Ze wees erop dat door de coronacrisis de ongelijkheid groter is geworden. ‘We moeten de regie weer in handen nemen bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten.' Volgens haar doet de VVD 'nu vlak voor de verkiezingen of ze bekeerd zijn en naar het midden zijn opgeschoven. Maar hun politieke kompas wijst gewoon naar rechts.' <