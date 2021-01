CDA'er Hoekstra valt VVD aan

Den Haag

Volgens Hoekstra is de Nederlandse belofte dat inzet wordt beloond voor steeds meer Nederlanders een gebroken belofte gebleken. ‘De gebroken belofte is de erfenis van tien jaar VVD. De optelsom van een reeks gebroken beloftes.’

‘We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zo veel mogelijk ons eigen belang najagen. En dat is natuurlijk onzin. Het is een recept voor individualisme en egoïsme . Het heeft geleid tot een winner-takes-all-economie en een overheid die haar eigen burgers is gaan wantrouwen.’

Hoekstra wil dat iemand met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient, meer kans maakt op een vast contract en sneller een betaalbare woning ..

