Iedereen een eigen potlood of uitstellen?

Bij verkiezingen in coronatijd komt veel kijken. Neem alleen al de kwestie van de rode potloden. Het is uitgesloten dat er straks een potlood aan een touwtje in het stemhok hangt, dat door achtereenvolgende kiezers gebruikt wordt om een hokje rood te kleuren. Veel te besmettelijk.

Den Haag

Dus biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten de keus: elk potlood wordt na gebruik gereinigd, zoals de mandjes in de supermarkt. Of de kiezer krijgt het potlood mee naar huis. Nederland telt ongeveer 13 miljoen stemgerechtigden, dat betekent een stevige impuls voor de potloodbranche.

De gemeente Amsterdam kiest voor de laatste optie, laat een woordvoerder weten. Er worden zo’n 600.000 potloden besteld. De stemmer mag kiezen of hij het potlood mee naar huis neemt, of in de verzamelbak gooit in het stemlokaal. Ingezamelde potloden worden gerecycled of, na reiniging, bij een volgende verkiezing opnieuw gebruikt. De gemeente Den Haag hanteert dezelfde werkwijze.

