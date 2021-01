Kabinet wil de kinderbijslag twee jaar lang bevriezen

De kinderbijslag wordt in 2022 en 2023 niet verhoogd, en in 2024 minder verhoogd. Met de opbrengst moeten uitkeringsinstanties Sociale Verzekeringsbank en UWV beter gaan functioneren.

Dat voorstel doet het demissionaire kabinet, bleek vrijdag. Het wetsvoorstel komt van voormalig staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken, die woensdag aantrad als demissionair minister van Economische Zaken. Het kabinet wil vanaf 2022 jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekken voor bijvoorbeeld betere ICT-systemen van de uitkeringsinstanties. Dat geld moet dus komen uit de bezuiniging op de kinderbijslag. Jaarlijks wordt de kinderbijslag verhoogd met een inflatiecorrectie. Het voorstel is daar in 2022 en 2023 van af te zien, en de correctie in 2024 met 0,1 procentpunt te verlagen.

