Ingrid van Engelshoven: ‘Laten we afstappen van het idee dat je alleen met hoger onderwijs geluk kunt bereiken’

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) begrijpt de onvrede onder studenten die perspectief missen. Jongeren moeten in deze ‘zware crisis' extra naar elkaar omzien, zegt ze. ‘Het is keihard dat juist in deze levensfase de vrijheid van jongeren wordt afgenomen.'

In een grauwe teststraat zag Ingrid van Engelshoven (54) maandagmorgen in alle vroegte – de zon zou een uur later pas opkomen – twee kernpunten van haar ministerschap in één beeld samenkomen. De bewindspersoon was naar Groningen gereisd op uitnodiging van drie onderwijsinstellingen die een proef zijn gestart met sneltesten – een van de lichtjes aan het einde van de coronatunnel en voor het hoger onderwijs mogelijk essentieel om weer fysiek te kunnen lesgeven.

Dat was het eerste kernpunt dat Van Engelshoven in Groningen tegenkwam: onderwijs in coronatijd. Sinds februari sloot ze als verantwoordelijk minister tweemaal de deuren van alle mbo-opleidingen, hogescholen en universiteiten. Haar laatste jaar als minister stond volledig in het teke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .