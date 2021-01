Steun voor studenten verlengd

Den Haag

Met name in het mbo lopen veel examenkandidaten tegen achterstanden aan. Waar lessen in het hoger onderwijs grotendeels online kunnen plaatsvinden, kampen mbo-studenten met geannuleerde stages en belemmeringen bij praktijkonderwijs. Wie daardoor niet op tijd kon afstuderen, kreeg van het kabinet tot eind januari een financiële tegemoetkoming. Die steun wordt nu verlengd tot augustus van dit jaar.

Door de tweede sluiting van scholen in het mbo, hbo en wo volgen studenten nagenoeg alle lessen thuis. In het hoger onderwijs heeft dat vooralsnog niet tot grote achterstanden geleid, zegt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven zaterdag in een interview in deze krant.

Wel maakt de D66-bewindsvrouw zich zorgen over de mentale gesteld..

