'SGP is vooral een christelijke partij'

Amersfoort

‘De EU dendert koersvast af op de Verenigde Staten van Europa.’ Raadslid Tom de Nooijer van de SGP spreekt het uit met volle overtuiging. Maar, zo houdt hij de kijker voor, de SGP heeft de oplossing. Om daarmee de aanval in te zetten op andere partijen. ‘De SGP had een plan. Een heus wetsvoorstel om eindelijk eens flink op de rem te trappen. Niet langer zou een gewone meerderheid van de helft plus één, maar tweederdemeerderheid nodig zijn om bevoegdheden naar de EU over te hevelen. Zo voorkomen we dat soevereiniteit te gemakkelijk wordt weggegeven aan de EU. Helaas stemden CDA en VVD, toen het er op aankwam in de Tweede Kamer, tegen.’ De Nooijers relaas vormt een opmerkelijk begin van de av..

