Met papiertje of met hond mag je de straat nog op

'De maatregel is heftig, maar er is perspectief.' Met die boodschap hoopt het kabinet de Nederlanders nog een keer te winnen voor strengere maatregelen tegen het coronavirus.

Den Haag

Het perspectief is er, maar komt pas later. 'Eerst moeten we deze donkere weken door', zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag. Als de Tweede Kamer vandaag akkoord gaat - en daar lijkt het wel op - moet iedereen vanaf zaterdag elke avond na 20.30 uur binnenblijven.

In eerste instantie geldt de avondklok tot 9 februari, maar premier Mark Rutte geeft toe dat voortzetting van strenge maatregelen na die datum 'logisch' is. Het liefst zou hij de avondklok dan al zien vervallen, maar heropening van in elk geval de basisscholen staat met stip bovenaan het Haagse wensenlijstje. 'Als er weer wat kan, heeft het onderwijs absoluut prioriteit', aldus Rutte. Veel ouders zitten muurvast doordat zij thuiswer..

