Rutte bereikt de bodem van de gereedschapskist: ‘We moeten ons nog één keer schrap zetten’

Tien maanden na de introductie van het coronavirus in Nederland zag premier Rutte zich woensdag dan toch gedwongen de avondklok aan te kondigen, een maatregel waar hij nooit aan wilde. In een ultieme poging het virus eronder te krijgen, bereikt het kabinet de bodem van de gereedschapskist.

Den Haag

De premier toonde zich bij de aankondiging bewust van het grote beroep dat het kabinet inmiddels doet op het uithoudingsvermogen van de bevolking. ‘We zijn allemaal coronamoe. Ik ook. Na tien maanden gaat het onder de huid zitten. Het is zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt. We krijgen ons leven terug, we komen hieruit. Maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten.’

Het demissionaire kabinet zet het voornemen door om ‘binnen enkele dagen’ een avondklok in te voeren: tussen 20.30 en 4.30 uur mag niemand zich dan nog op straat begeven zonder geldige reden, op straffe van 95 euro boete. Daarvoor zal het kabinet de toestemming vragen van de Tweede Kamer. De maatregel moet gaan gelden tot 9 februari.

Ook komt er e..

