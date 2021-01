Rutte erkent rol toeslagen en voorkomt politieke averij, maar stapt niet op

Zowel coalitie als oppositie maken premier Mark Rutte verwijten voor zijn rol in de toeslagenaffaire. Rutte erkent dat onder zijn premierschap de ellende is ontstaan, maar wil niet opstappen als VVD-leider.

Demissionair minister-president Mark Rutte en Pieter Omtzigt (CDA) tijdens het Kamerdebat over het aftreden van het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

Den Haag

‘Erkent de premier dat zijn vingerafdrukken op het hele dossier zitten?’ D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil dat premier Rutte toegeeft dat hij intensief betrokken is geweest bij het ontstaan van de toeslagenaffaire. Zo was Mark Rutte voorzitter van de commissie die zich bezighield met fraudebestrijding en deed hij eerder ferme uitspraken over fraudeplegers. Nee, luidt echter het antwoord van de premier.

Tijdens het debat dinsdag over het aftreden van het kabinet en de reactie op het snoeiharde rapport van de parlementaire onderzoekscommissie, richtte veel kritiek zich op de premier. Maar ondanks zware aantijgingen van zowel oppositie als coalitie, was hij goed voorbereid en had hij op de meeste vragen een antwoord klaar.

Diverse ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .