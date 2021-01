Ook Nederlandse kiezer houdt niet van experimenten

Een ontnuchterend nieuwtje voor de oppositie die het hoog tijd vindt dat premier Rutte zijn biezen pakt: de kiezers denken daar genuanceerder over.

Dagblad Trouw schrijft over een enquête van Kieskompas onder 6171 respondenten naar het draagvlak voor de minister-president. 38 procent meent dat Rutte beter kan gaan, maar bijna de helft van de kiezers vindt het juist prima als hij aanblijft als VVD-lijsttrekker. Van 51 procent mag de VVD-leider bovendien in het Torentje blijven. Daar zijn dus ook heel veel mensen bij van buiten de VVD-aanhang.

Dat is misschien verbazingwekkend in het licht van de regen van kritiek die vorige week op Rutte neerdaalde na zijn aftreden, maar het past wel geheel in de historische trend: Nederland stuurt z'n premiers niet graag naar huis. Sinds de functie van minister-president zich een halve eeuw geleden ontwikkelde tot meer dan de toevallige voorzitter va..

