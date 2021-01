Laatste vluchtelingen Moriadeal naar Nederland, slechts twee alleenstaande kinderen

Den Haag

Voorlopig zijn 62 vluchtelingen in Nederland aangekomen als onderdeel van de Moriadeal. De overige bijna veertig vluchtelingen arriveren deze week, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. De volledige groep bestaat uit 21 gezinnen met totaal 55 kinderen, en twee alleenstaande minderjarigen. Bijna alle kinderen die Nederland opvangt zijn veertien jaar of jonger. Volgens het ministerie zijn totaal dertig kinderen nog geen vijf jaar oud.

Moriadeal

Coalitiepartijen kwamen in september overeen honderd mensen op te vangen uit het Griekse vluchtelingenkamp Moria, dat na een hevige brand grotendeels was verwoest. Het zou gaan om vijftig alleenstaande kinderen en v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .