Laatste vluchtelingen Moria-deal naar Nederland, ruim de helft minderjarig

De laatste ‘kwetsbare vluchtelingen’ uit Griekse opvangkampen komen deze week naar Nederland. Dat meldt staatssecretaris Ankie Broekers van asielzaken. In totaal heeft Nederland daarmee honderd vluchtelingen overgenomen als onderdeel van de Moria-deal. Maar van het oorspronkelijke compromis is weinig over.

Den Haag

Nederland vangt momenteel 62 vluchtelingen op als onderdeel van de Moria-deal. De overige bijna veertig vluchtelingen arriveren deze week, schrijft Broekers in een brief aan de Tweede Kamer. De volledige groep bestaat uit 21 gezinnen met totaal 55 kinderen, en twee alleenstaande minderjarigen – van hen is niet bekend waar hun ouders zijn en of ze nog leven. Bijna alle kinderen die Nederland opvangt zijn veertien jaar of jonger. Volgens het ministerie zijn totaal dertig kinderen nog geen vijf jaar oud.

Broekers is blij met de herplaatsing, zegt de bewindsvrouw in een reactie. ‘Het welzijn van de meest kwetsbaren stond voorop. Goed dat deze week de laatste gezinnen met kinderen in Nederland aankomen, ondanks de strenge lockdown.’

De vlu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .