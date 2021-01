Kabinet dubt nog over invoering avondklok

Den Haag

Justitie en politie zijn al klaar voor de avondklok. Het wachten is op politieke steun, maar zowel de veiligheidsregio’s als de Tweede Kamer zijn er nog niet uit. Ze willen eerst meer weten over de effecten, alternatieven en de handhaving. Het kabinet heeft haast, omdat de Britse, nog besmettelijkere coronavariant, ook in Nederland is opgedoken.

Het zou betekenen dat mensen tussen 20.00 uur ’s avonds en 04.00 uur ’s nachts niet meer op straat mogen zijn. Voor bepaalde situaties komen uitzonderingen, zoals voor degenen die van hun werk komen of ernaartoe moeten, hun hond uitlaten of voor calamiteiten. <