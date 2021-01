PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen: een katholieke, progressieve activist

Amsterdam

Als dochter van een melkboer uit Maastricht - ze noemde het maandag weer nadrukkelijk - voelde de nieuwe PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen tot nu nooit de behoefte om de band met de Rooms-Katholieke Kerk door te snijden. Maar ze raakte er wel van vervreemd, nadat die kerk in Nederland in haar ogen in de greep van de orthodoxie kwam. ‘Ik ben niet van de stroming Beter-tien-pure-gelovigen-dan-duizend-mensen-die-het-fijn-vinden-bij-elkaar-te-zijn. Voor mij is dat geen moeilijke keuze’, zei Ploumen ruim twee jaar geleden in een interview met het Nederlands Dagblad.

Kerk-zijn staat voor Ploumen synoniem aan het goede doen. ‘Je moest er voor een ander zijn, dat werd ons steeds verteld’, zei Ploumen over haar katholieke opvoeding, in h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .