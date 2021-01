Van der Staaij: SGP kan wél samenwerken met Forum voor Democratie

Den Haag

Op voorhand sluit de SGP geen enkele partij uit, benadrukt Kees van der Staaij. ‘Met iedereen is samenwerking mogelijk, geen enkele partij is melaats. We kijken altijd of sprake is van programmatische overeenstemming – ook bij Forum voor Democratie.’

Van der Staaij neemt daarmee een andere positie in dan de nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen. Die zei zaterdag in het Nederlands Dagblad nog dat samenwerking met FVD ‘niet mogelijk’ was, onder meer vanwege inhoudelijke verschillen over medisch-ethische kwesties en een ‘gebrek aan ervaring’ met bestuurlijke taken.

Maar volgens Van der Staaij is er geen sprake van een meningsverschil binnen de SGP en is het ‘altijd onze positie geweest’ met elke partij inhoudelijk op te trekken. Da..

