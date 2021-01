De vlucht vooruit van de VVD-premier

Hij had zijn twijfels, zei premier Mark Rutte vrijdag, of een demissionair kabinet midden in de coronacrisis wel gezagsvol zou blijven. Maar gaandeweg zag hij dat het kon, ook omdat oppositiepartijen hem die belofte gaven: aftreden én blijven optreden. Rutte zei het alsof het aanblijven van zijn derde kabinet nog een optie was. Maar niets is minder waar: ook voor zijn coalitiegenoten was de val onvermijdelijk. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zei dat hij die conclusie trok nadat hij afgelopen weekeinde had herlezen dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire 'geen schijn van kans' hadden.