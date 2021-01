Pieter Omtzigt: aftreden is juiste keuze, maar ik moet nog zien of kabinet de beloftes waarmaakt

Den Haag

Het is ‘de juiste keuze’ dat het kabinet is opgestapt, oordeelt Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). De val is volgens hem ‘de ultieme erkenning’ dat tienduizenden gedupeerde ouders onterecht door de overheid als fraudeur zijn bestempeld, waardoor velen in grote (financiële) problemen kwamen. ‘Het kabinet erkent hiermee hoe groot de problemen in onze rechtsstaat zijn.’

Wat hebben de ouders daaraan?

‘In directe zin niets, want ze worden nu niet opeens sneller uitbetaald. Maar het kabinet heeft wel beloofd eindelijk ruimhartig te gaan compenseren. Daar zal ik bovenop zitten, want dat is het afgelopen jaar natuurlijk niet goed gegaan.’

Brengt het aftreden van Rutte III ook inhoudelijk vooruitgang?

‘De rechtsstaat is geschonden, dat los je nie..

