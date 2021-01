Asscher zet met vertrek ook kabinet voor het blok

Met het vertrek van Lodewijk Asscher ontkomen ook andere hoofdrolspelers in de toeslagenaffaire niet aan politieke consequenties. Vandaag wil het kabinet op het vernietigende rapport reageren.

Den Haag

Ook in zijn besluit op te stappen als PvdA-lijsttrekker, is Lodewijk Asscher een strateeg. Terwijl kortgeleden nog werd gesuggereerd dat de PvdA geen snoeiharde gevolgen zou willen verbinden aan de toeslagenaffaire - vanwege Asschers betrokkenheid - trekt de sociaaldemocratische voorman nu juist zélf de ultieme consequentie. Hij concludeerde dat de affaire hem zou blijven achtervolgen. Maar daarmee maakt hij het ook de andere hoofdrolspelers lastig.

Premier Mark Rutte staat nu vol in de schijnwerpers, net als zijn partijgenoot Eric Wiebes - nu minister van Economische Zaken, maar in het vorige kabinet verantwoordelijk voor de Belastingdienst. De beide VVD'ers hebben weinig trek in aftreden. 'Ik ben minder van de Haa..

