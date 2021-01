Zoektocht bij PvdA: wie wordt opvolger Asscher?

Den Haag

Iedere mogelijke kandidaat heeft nog maar een paar weken om z’n kennis van algemene politieke zaken zover op te schroeven dat routiniers als Mark Rutte, Geert Wilders en Jesse Klaver in de belangrijke tv-debatten geen gehakt van hem maken. Of van haar, want de kans is het grootst dat de PvdA voor het eerst in de partijgeschiedenis een vrouw bovenaan het stembiljet krijgt.

Veelgenoemd donderdag: Khadija Arib, de nummer twee op de kieslijst en alleen al daarom als eerste in beeld. Velen in de partij zien in de populaire Kamervoorzitter bovendien een stemmentrekker. Als Arib haar vinger opsteekt, kan de partij moeilijk om haar heen. De voornaamste vraag is of ze de ambitie heeft. Arib staat niet te boek als een dossiervreter of..

