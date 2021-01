Lodewijk Asscher wilde niet naar Den Haag, maar nam zijn verantwoordelijkheid

Diederik Samsom heeft moeten bidden en soebatten om Lodewijk Asscher in 2012 naar Den Haag te krijgen. Asscher voelde er niet voor. Hij had het geweldig naar zijn zin in zijn stad, Amsterdam, en zei de klus te willen afmaken. Hij boekte resultaat als wethouder, had profiel opgebouwd in een botsing met minister Zalm over Schiphol, trad hard op in de rosse buurt, werkte aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, snoeide in de subsidiestromen naar het welzijnswerk en werd gewaardeerd als waarnemend burgemeester na het aftreden van Job Cohen. Met hem had de PvdA in de linkse stad Amsterdam weer een helder gezicht.