Meerderheid in de politiek wil dat het Rijk de regie over ruimtelijke ordening weer terugpakt

Tien jaar nadat het Rijk de ruimtelijke ordening van Nederland grotendeels uit handen heeft gegeven, wil een grote meerderheid in de politiek dat de centrale overheid de regie terugpakt.

Tineke Huizinga (nu senator voor de ChristenUnie) was tussen februari en oktober 2010 de laatste (waarnemend) minister van VROM.

Amsterdam

Dit blijkt uit een inventarisatie van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen. Elf van de vijftien partijen in de Tweede Kamer willen dat straks weer een minister beslist over de inrichting van Nederland. Samen zijn zij goed voor 111 van de 150 Kamerzetels (74 procent).

Uit onderzoek van de Volkskrant in de afgelopen maanden naar het grondbezit in Nederland komt naar voren dat de inrichting van het land vaak verzandt in een patstelling tussen groepen met tegenstrijdige belangen, zoals boeren, burgers, projectontwikkelaars, natuurbeheerders en voorstanders van duurzame energie. Van allerlei kanten klinkt de roep om meer centrale regie.

In hun programma’s geven veel partijen daaraan gehoor. Ze verwijzen naar de enorme ruimtelijk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .