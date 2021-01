Druk toeslagenaffaire wordt te groot: PvdA-leider Asscher stapt op

Lodewijk Asscher vertrekt als lijsttrekker van de PvdA. Door de discussie over zijn rol in de toeslagenaffaire zag hij zichzelf niet meer in staat om de partij een goede verkiezingsuitslag te bezorgen.

Den Haag

Nummer drie op de lijst, Kamerlid Lilianne Ploumen, geldt als de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen. Ploumen neemt in elk geval de rol van fractievoorzitter in de Tweede Kamer over van Asscher. Het PvdA-bestuur overlegt nog over de manier waarop een nieuwe lijsttrekker wordt aangewezen. Een andere kandidaat die genoemd wordt als potentiële partijleider is Kamervoorzitter Khadija Arib, de nummer twee op de lijst.

Asscher, die in quarantaine zit door een coronabesmetting van een van zijn kinderen, maakte zijn vertrek bekend in een videoboodschap op sociale media. ‘Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterke PvdA wordt gekozen’, zei Asscher. ‘De discussie over mijn rol maakt het niet mogelijk om daar voor te zorgen.’

