Affaire treft Asscher in het hart

Donkere wolken pakken zich samen boven PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. Door zijn rol in de toeslagenaffaire lijkt de door hem zo gewenste wederopstanding van de PvdA ver weg.

Den Haag

Lodewijk Asscher heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om zich te ontdoen van de erfenis van Rutte II: deemoedig lessen trekken, spijt betuigen over verkeerde maatregelen en onversneden linkse plannen aankondigen die veel hervormingen en bezuinigingen uit het vorige kabinet ongedaan maken.

Al dat herstelwerk van de ex-vicepremier lijkt voor niks geweest. Het is twee maanden voor de verkiezingen en het gaat alleen maar over zijn rol in Rutte II.

De toeslagenaffaire, die in de vorige kabinetsperiode begon, treft de PvdA-leider in het hart, zo valt ook binnen zijn eigen partij te horen. Zelfs sommige medestanders hebben inmiddels twijfels of hij nog van deze klap kan herstellen.

fatsoenlijk

‘Een eerlijk en fatsoenlijk Neder..

