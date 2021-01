‘Na moord Fortuyn gingen verkiezingen door'

Den Haag

Premier Mark Rutte ziet geen reden om de verkiezingen uit te stellen. ‘Alles is erop gericht om de verkiezingen te laten doorgaan’, zei hij dinsdagavond. Maar hoe democratisch zijn zulke verkiezingen als straks veel mensen uit angst voor corona thuisblijven?

‘Dat is zeker een zorg’, zegt staatsrechtdeskundige Wim Voermans van de Universiteit Leiden. ‘Maar dat kun je ook zeggen over vorst of nat weer. Er is altijd wel een reden voor mensen om thuis te blijven.’

Hij wijst erop dat het kabinet al van alles doet om de verkiezingen ‘coronaproof’ te laten verlopen. Bijvoorbeeld door de verkiezingen over drie dagen te spreiden en ouderen de mogelijkheid te geven schriftelijk te stemmen. Uits..

