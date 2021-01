Rutte: nog harder ingrijpen dan huidige lockdown is nodig

De huidige lockdown is waarschijnlijk niet genoeg om (de mutatie van) het coronavirus te bestrijden, aldus premier Mark Rutte. Ondanks tegenstand vanuit de Tweede Kamer plaveit het kabinet de weg voor invoering van een avondklok.

Premier Mark Rutte tijdens het debat over het coronavirus.

Den Haag

‘Ik denk echt niet dat je er komt met de bestaande lockdown’, zei premier Mark Rutte dinsdag in het periodieke coronadebat. ‘Er moet meer gebeuren om het aantal besmettingen naar beneden te duwen.’ Rutte wees nogmaals op de dreiging van de Britse coronamutatie, die waarschijnlijk veel besmettelijker is en naar verwachting binnenkort ook ‘de overhand zal krijgen’ in Nederland. ‘We moeten alles doen om die mutatie het hoofd te bieden.’

Maar wát dan precies, daarover werden Rutte en de Tweede Kamer het niet eens. Het kabinet heeft spoedadvies gevraagd aan het OMT over de effecten van een avondklok, maar kan nu al rekenen op veel politieke tegenstand. Veel oppositiepartijen én regeringspartner D66 herhaalden dinsdag hun weer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .