Rouvoet vindt motie van wantrouwen vanuit Kamer ongepast

De Tweede Kamer kan het niet maken een motie van wantrouwen in te dienen tegen het kabinet vanwege de misstanden rond de kinderopvangtoeslag. De Kamer heeft immers zelf ook veel schuld aan de kwestie, vindt oud-minister en voormalig ChristenUnie-Kamerlid André Rouvoet.

André Rouvoet: 'Een motie van wantrouwen indienen terwijl je zelf het bijgedragen aan het gewraakte beleid, is staatsrechtelijk heel wonderlijk.'

Den Haag

Zo’n motie zou daarom ‘staatsrechtelijk heel wonderlijk’ zijn, stelt hij. Rouvoet roept de Kamer op ook zichzelf niet te sparen, en heeft een alternatief idee.

Dat het mogelijke aftreden van de regering op tafel ligt, noemt de oud-bewindsman ‘een legitieme vraag die ook mij triggert’. ‘Het is aan het kabinet daar antwoord op te geven; in politiek opzicht wil ik daarbuiten blijven.’ Het begon bij Rouvoet echter te ‘schuren’ toen hij GroenLinks-voorman Jesse Klaver bij het tv-programma Buitenhof een motie van wantrouwen hoorde aankondigen. ‘Dat zit mij in staatsrechtelijk opzicht dwars. Het voelt niet goed, omdat ook de Kamer zélf een flinke veeg uit de pan heeft g..

