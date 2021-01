Ondanks corona lijkt val van kabinet onvermijdelijk

Den Haag

Er kan geen discussie over zijn dat mócht het kabinet vallen, het in elk geval 'missionair' blijft bij de aanpak van de coronacrisis. Die uitspraak van premier Mark Rutte, dinsdagavond bij de persconferentie over de verlengde lockdown, laat zien dat ook hij rekening houdt met een kabinetsval. Maar de afhandeling van de toeslagenaffaire gaat 'stap voor stap', zoals Rutte graag zegt. Want midden in de coronacrisis is een kabinetsval politiek ingewikkeld.

Bij de VVD vinden ze het aftreden van het kabinet sowieso niet nodig. Bijvoorbeeld omdat eerder D66-staatssecretaris Menno Snel al struikelde over de affaire met de kinderopvangtoeslag. Toch was dat opstappen vooral het gevolg van het feit dat Snel zélf..

