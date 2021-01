Lockdown drie weken verlengd. Cijfers dalen niet snel genoeg en grote zorgen om Britse mutatie

De lockdown die al een maand van kracht is, wordt met drie weken verlengd. De coronacijfers dalen niet snel genoeg voor versoepelingen, en het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse mutatie van het virus.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geven tijdens een persconferentie een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland.

Den Haag

Het kabinet verwacht dat de Britse coronavariant ook in Nederland binnenkort de overhand zal krijgen. Dat kan voor kritieke situaties zorgen, bleek afgelopen dagen uit beelden van uitpuilende ziekenhuizen in Londen. ‘Het kan heel snel veel erger worden’, waarschuwde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. ‘Dat moeten we koste wat kost voorkomen.’

Daarom wordt de lockdown, die sinds 15 december in Nederland geldt, met tenminste drie weken verlengd. Niet enkel uit vrees voor virusmutaties, maar ook omdat de coronacijfers in Nederland volgens De Jonge geen ruimte bieden voor versoepeling. Winkels, horeca, sportclubs en middelbare scholen blijven daarom tot zeker 9 februari gesloten. Alleen als blijkt dat de Britse mutatie niet ex..

