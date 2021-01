CDA Wassenaar zet prolife-directeur Zoutendijk uit de fractie om kandidatuur JA21

Het CDA in Wassenaar heeft Ronald Zoutendijk, tevens directeur van VBOK, per direct uit de fractie gezet. De lokale afdeling heeft geen vertrouwen meer in Zoutendijk vanwege zijn kandidatuur voor JA21, de recent opgerichte partij van teleurgestelde FVD-politici.

Wassenaar

Het is onmogelijk om tegelijk voor het CDA actief te zijn én op de kandidatenlijst van JA21 te staan, redeneert de lokale fractie in een verklaring. De landelijke kandidatuur is vooral betreurenswaardig omdat Zoutendijk nog maar sinds november gemeenteraadslid is in Wassenaar, stelt afdelingsvoorzitter Dienke Dekker. ‘Politiek is gebaat bij helderheid. Tegelijk actief zijn bij twee zeer verschillende partijen is niet uit te leggen.’

De Wassenaarse fractievoorzitter Ronald Everard reageert woedend. ‘Dit vind ik ongelooflijk triest en absoluut niet passend bij onze fractie’, laat hij weten. Volgens Everard heeft het CDA aan Zoutendijk gevraagd nog eens goed over zijn kandidatuur voor JA21 na te denken, maar dat mocht niet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .