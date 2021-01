Lisa Westervelds politieke talent werd al zichtbaar in de kerk. ‘Ik geloof nog steeds. Denk ik’

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld groeide op in een christelijk-gereformeerd gezin, maar zegde de kerk in haar studententijd vaarwel. Tegenwoordig ligt ze wakker van problemen in de jeugdzorg. ‘Dan overlijdt er een jongere met wie ik veel contact had, en heb ik als Kamerlid niets voor haar kunnen doen. Dat voelt vreselijk machteloos.’

Eigenlijk was Lisa Westerveld (39) altijd al politicus – lang voordat mensen daadwerkelijk op haar konden stemmen. Als tiener voerde ze eindeloze discussies met haar ouders over waarom ze niet mocht voetballen op zondag. Het werd ook zichtbaar toen ze in haar eigen kerkgemeente pleitte voor rentmeesterschap en fairtradekoffie na de dienst. Haar politieke insteek bleek later opnieuw toen ze in een kritische brief aan de kerkenraad vertelde waarom ze haar lidmaatschap had opgezegd. Als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond kwam Den Haag nóg dichterbij, en het voorlopige hoogtepunt van haar politieke reis bereikte Westerveld vier jaar geleden, toen ze met voorkeurstemmen werd gekozen als Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Bij de aanko..

