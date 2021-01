Gert-Jan Segers (CU): ‘Strengere prostitutiewet wordt gefrustreerd’

Den Haag

Dat zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vandaag in een interview - samen met vicepremier Carola Schouten - in het Nederlands Dagblad. De ChristenUnie komt nu zelf in actie. Segers kondigt aan dat hij nog vóór de verkiezingen van maart zijn initiatiefwet die klanten van uitgebuite of gedwongen prostituees strafbaar stelt, door de Eerste Kamer wil loodsen. Dit voorstel, dat Segers samen met PvdA en SP indiende, is in 2016 al door de Tweede Kamer aanvaard. Het is echter nog steeds niet behandeld door de Eerste Kamer, omdat die het wilde combineren met een compleet nieuwe prostitutiewet.

Segers lijkt echter de hoop te hebben opgegeven dat die nieuwe prostitutiewet - de Wet Regulering Sekswerk - nog snel wordt behandeld door de Tw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .