Segers en Schouten na bijna vier jaar ChristenUnie in de coalitie: ‘Als kleine partij herkenbaar gebleven’

Gert-Jan Segers (L, fractievoorzitter CU in de Tweede Kamer) en Carola Schouten (R, minister van LNV) in het ministerie van LNV. Segers en Schouten staan op de eerste en tweede plaats van de kandidatenlijst van de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

‘Ik kan een heel lijstje opnoemen van dingen die wij hebben bereikt. Maar waar ik oprecht trots op ben, is dat wij als kleine partij herkenbaar zijn gebleven’, zegt Carola Schouten, minister van Landbouw en vicepremier. ‘Als het moeilijk is, doen wij niet alsof het makkelijk is.’ Door de corona- én stikstofcrisis zit de agenda van de ChristenUnie-bewindsvrouw overvol. Maar nu over stikstof een akkoord is gesloten dat ook SGP en SP steunen, heeft ze iets meer rust om samen met partijleider Gert-Jan Segers terug te blikken op hoe het haar partij de afgelopen jaren is vergaan.

Segers: ‘Ik was best bang voor wat de macht met ons zou doen. Bewindspersonen hebben een auto met chauffeur; daar heb ik nog steeds ongemak bij. Dat is niet wat bij on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .