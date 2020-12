De Jonge: Ik heb gebeden bij mijn besluit om te stoppen

Den Haag

‘Ik heb nog nooit iets niet afgemaakt waar ik aan begonnen was. Het afscheid van het lijsttrekkerschap was de eerste keer', vertelt de minister van Volksgezondheid.

Toch was dat besluit volgens hem onvermijdelijk. Na de zomer groeide het besef dat een rol als CDA-lijsttrekker niet te combineren was met de aanpak van de coronacrisis. ‘Ik had sterk de indruk dat mijn lijsttrekkerschap leidde tot een andere bejegening van mijn coronavoorstellen', blikt hij terug. ‘Er is altijd sprake van deining als een partij een nieuwe leider krijgt. Daar is goed mee om te gaan als je er tijd in steekt. Maar tijd is juist iets wat ik niet heb.'

De Jonge vertelt dat hij heeft gebeden bij het nemen van de beslissing om het lijsttrekkerschap neer te le..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .