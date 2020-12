Verbijstering bij achterban ChristenUnie en CDA om uitwerking Moria-deal

Leden van coalitiepartijen ChristenUnie en CDA zijn niet te spreken over de uitwerking van de Moria-deal. Dat Nederland nu vluchtelingen opvangt die géén slachtoffer waren van de brand in het Griekse kamp, zou tegen de afspraak zijn. ‘Waarvoor heb je nog principes als je ze niet inzet?’

Een demonstratie in Amsterdam, na de brand in vluchtelingenkamp Moria.

Den Haag

Het kabinet komt zijn beloftes niet na, vinden de partijleden. Ze wijzen erop dat vluchtelingen die vorige week in Nederland aankwamen niet – zoals aanvankelijk afgesproken – in vluchtelingenkamp Moria verbleven, maar op het Griekse vasteland (zie kader). Dat schiet veel prominente CDA- en ChristenUnie-leden in het verkeerde keelgat.

‘Ik ben teleurgesteld, verontrust en boos’, zegt Ben Bloem. ‘Hiermee mogen we absoluut niet akkoord gaan.’ Bloem is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Apeldoorn en staat op de kandidatenlijst voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Zijn partij heeft zich laten piepelen, vindt h..

