'Vluchtelingen komen uit Athene'

Vluchtelingen die vorige week vanuit Griekenland in Nederland aankwamen, hebben in Griekenland al een verblijfsvergunning gekregen. Dat is niet in lijn met het compromis dat de coalitiepartijen in september sloten over opvang. Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt dat niet erg. ‘We willen voorkomen dat we asielzoekers terug moeten sturen.’

Den Haag

Na de brand in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, in september, besloot de coalitie om honderd asielzoekers uit Moria naar Nederland te laten komen. Op basis van de deal mochten oorspronkelijk enkel alleenstaande kinderen jonger dan veertien jaar en gezinnen met jonge kinderen komen. Ook moesten ze getroffen zijn door de brand in het vluchtelingenkamp. In ruil voor deze honderd asielzoekers zou Nederland honderd asielzoekers minder opvangen via het programma van de VN-vluchtelingenorganisatie.

Nu blijkt dat de vluchtelingen die vorige week in Nederland arriveerden, al een verblijfsvergunning hadden in Griekenland. Ook verbleven deze statushouders waarschijnlijk in Athene en niet op Moria.

Wel is de kans groot dat..

