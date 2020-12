Grapperhaus: blijf thuis met Kerst en bid God dat dit onheil ons mag verlaten

Den Haag

‘Kijk, daar zit-ie.’ Minister Ferd Grapperhaus wijst naar een omlijste foto op de vensterbank in zijn werkkamer. ‘Mijn kleinzoon, bij mij op schoot, vorig jaar in de Ardennen. Daar gaan we al zo’n 25 jaar met de kerstdagen naartoe. We hebben hem het kerstverhaal voorgelezen – dat deden we vroeger als kinderen ieder jaar om beurten. Die traditie heb ik later overgenomen bij mijn eigen gezin. En vorig jaar dus voor het eerst met mijn kleinzoon. Zulke dingen mis ik erg.’

De familie Grapperhaus besteedt normaal gesproken uitgebreid aandacht aan Kerst. ‘Mijn Duitse voorouders kwamen rond 1880 naar Nederland. Dat gaat weliswaar vier generaties terug, maar nog altijd wordt de Heiliger Abend in ons gezin groots gevierd.’ Vast ond..

