Eerdmans en Nanninga verkiezingen in met JA21

Den Haag

Dat hebben de twee politici, die onlangs opstapten bij Forum voor Democratie, bekendgemaakt op Twitter. ‘Het werk is nog niet af', zeggen Eerdmans en Nanninga. ‘Nog altijd bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts.’ Een verkiezingsprogramma en kandidatenlijst zijn er nog niet, die volgen later. Nanninga zat tot voor kort voor FVD in de Eerste Kamer en Eerdmans stond hoog op de oorspronkelijke kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Maar zij hielden het voor gezien na een felle interne ruzie. Met veel andere prominenten vonden zij dat partijleider Thierry Baudet veel te slap optrad tegen uitingen van antisemitisme en nazisympathieën bij de jongerenbeweging van FVD.

Andere opgestapte FVD'ers reageren via sociale media opgetogen. ‘Geweldig nieuws voor alle verweesde kiezers op rechts', zegt senator Nicki Pouw-Verweij. <