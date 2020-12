Christelijke partijen: luid kerkklokken middernacht bij jaarwisseling

Den Haag

CDA-Kamerleden Martijn van Helvert en Chris van Dam doen de oproep op sociale media. ‘Normaal horen we met oud en nieuw door het hele land het vuurwerk knallen’, zegt Van Helvert in een video bij de Heilige Jacobuskerk in Den Haag. ‘Dat is dit jaar helaas niet het geval.’ Het Kamerlid wijst op de klokken van de Jacobus-parochiekerk, die nu al iedere jaarwisseling om exact 24.00 uur door de Hofstad klinken. ‘Zou het niet mooi zijn als dat in heel Nederland gebeurt? Daarom roepen wij alle kerken op hun klokken te laten luiden met oud en nieuw.’

Volgens Kamerlid Van Dam is het klokgelui ‘niet alleen een subtiel alternatief’ voor het vuurwerkgeknal, maar ook een ‘teken van verbondenheid’ tussen Nederlanders in de coronacrisi..

