Kabinet doet ‘zeer dringend beroep’ op kerken: houd alle vieringen digitaal

Minister Ferd Grapperhaus doet ‘een zeer dringend beroep’ op religieuze organisaties om alle erediensten komende weken online te vieren. Het is volgens de minister van Eredienst belangrijk om fysieke kerkdiensten ‘tot een absoluut minimum te beperken’ in de strijd tegen het coronavirus.

Den Haag

Officieel hebben de nieuwe lockdownmaatregelen geen gevolgen voor kerken, erkent minister Grapperhaus in een brief aan kerkgenootschappen. Toch adviseert de bewindsman kerken dringend zich aan te sluiten bij het landelijke beleid. ‘Het is van belang dat we samen het virus eronder krijgen – dat vergt een inspanning van ons allen.’

Grapperhaus verzoekt kerkgenootschappen om de gelovige achterban zoveel mogelijk te stimuleren kerkdiensten alleen online te volgen. Het zou ‘enorm helpen in de bestrijding van het virus’ als religieuze organisaties ‘nog deze week’ gezamenlijk met een strengere richtlijn komen, schrijft de minister.

