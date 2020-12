Eerste Moria-vluchtelingen overgebracht naar Nederland

Den Haag

Coalitiepartijen kwamen in september, na een grote brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria, overeen honderd kwetsbare vluchtelingen op te nemen. Drie maanden na die afspraak zijn deze week de eerste vluchtelingen in Nederland aangekomen, meldden bronnen uit coalitiepartijen. In totaal worden voor de Kerstdagen vijftig kinderen verwacht. Staatssecretaris Ankie Broekers van asielzaken meldde eerder al dat de tweede vijftig ‘kwetsbare personen’ waarschijnlijk na Kerst worden overgebracht naar Nederland. Volgens de bewindsvrouw loopt de overplaatsing vertraging op door coronamaatregelen die in Griekenland gelden.

Tweede Kamerleden uit coalitie- en oppositiepartijen dringen er bij Broekers al langer op aan vóór Kerst Mor..

