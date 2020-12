Deze stikstofdeal is van Schouten

Een links-rechtse gelegenheidscombinatie van SP, 50PLUS en SGP helpt minister Carola Schouten (Landbouw) aan een meerderheid in beide Kamers voor haar stikstofwet. PvdA en GroenLinks, de oppositiepartijen waarbij het kabinet doorgaans aanklopt voor een politieke deal, zijn buitenspel gezet.

Minister Carola Schouten tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Voor steun aan haar stikstofwet stelden PvdA en GroenLinks te hoge eisen. Daarom ging ze koffiedrinken bij de SGP, 50PLUS en de SP.

Den Haag

Het kabinet heeft een opmerkelijk politiek verbond gesmeed om zijn tweede stikstofwet door het parlement te loodsen. Dat de SP zaken doet met het kabinet, is bijzonder. De politieke middenpartijen vinden de fractie van Lilian Marijnissen over het algemeen te radicaal en te compromisloos om koehandel mee te bedrijven. Bewindslieden die een Kamermeerderheid voor hun wetsvoorstellen bij elkaar proberen te sprokkelen, gaan meestal eerst koffiedrinken met PvdA-leider Lodewijk Asscher en GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Die partijen hebben elk voldoende senaatszetels om kabinetsplannen door beide Kamers te loodsen. Een akkoord met een van beide is dus voldoende.

Maar dit keer vroegen Asscher en Klaver een te hoge prijs voor hun medewerk..

