De PvdA is in een periode van twaalf jaar onherkenbaar veranderd. Hoe de PvdA een ‘VVD-light’ werd

Onder Lubbers III is de PvdA echt omgegaan, is de conclusie uit het boek Dat hadden we nooit moeten doen. In die jaren liep een derde van de leden weg, voornamelijk uit de linker- of vakbondsvleugel.

De PvdA veranderde tussen 1989 en 2002 in een 'VVD-light'. De partij verloor in 2002 de helft van het aantal zetels.

De titel is veelzeggend: ‘Dat hadden we nooit moeten doen’, verzucht Margreeth de Boer. De Boer was minister van milieuzaken in het eerste kabinet-Kok (1994-1998). Dat paarse kabinet, een coalitie van PvdA, VVD en D66, zag werkgelegenheid als kern van het regeringsbeleid. Economische groei ging boven milieubeheer, blikt De Boer terug. Zij is uitgesproken kritisch in haar terugblik. De PvdA heeft in die periode ‘de oorspronkelijke achterban in de steek gelaten’.

De Boer is slechts een van de spijtoptanten die de auteurs hebben gesproken voor hun boek over de PvdA in het tijdvak 1989-2002. Ze beschrijven de grote veranderingen binnen de sociaaldemocratie in Nederland aan de hand van talloze rapporten én de praktijk van het regeren. De PvdA ..

